РФ за 11 месяцев экспортировала рекордные 4 тыс. тонн меда

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - РФ за 11 месяцев 2024 года экспортировала 4 тыс. тонн меда, это новый исторический рекорд, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%.

Предыдущий рекорд составлял 3,8 тыс. тонн, причем это объем экспорта за полный год, отмечается в сообщении.

Основными импортерами российского меда в этом году являются Словакия (26% от общего объема поставок), Сербия (21%), Китай (16%).