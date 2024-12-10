ВТБ вышел из проекта развития морского порта Геленджик

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Банк ВТБ сократил до нуля свою долю в ООО "Морской порт Геленджик", реализующем проект строительства пассажирского порта в городе-курорте.

Соответствующие изменения содержатся в ЕГРЮЛ. До изменений ВТБ принадлежало 28,93% в уставном капитале ООО "Морской порт Геленджик".

Новым совладельцем компании с аналогичной долей стало АО "Новатор" (Москва), созданное в июне текущего года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. АО занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления и, по данным ЕГРЮЛ на июнь, принадлежит Вадиму Богданову.

Остальные совладельцы "Морского порта Геленджик" не изменились: 28,93% в капитале у ПАО "Интер РАО", аналогичная доля у банка "Россия" (через компанию "Галеон"), еще 13,21% у московского АО "Финансовые системы".

Как сообщалось, в мае 2018 года власти Краснодарского края и ООО "Морской порт Геленджик" подписали соглашение о строительстве береговой инфраструктуры в порту курорта и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". В рамках проекта будут возведены апартаменты, гостиница, акватермальный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами с морской водой, яхтенная гавань и морской пассажирский порт.

В 2020 году ФГУП "Росморпорт" и ООО "Морской порт Геленджик" заключили соглашение о взаимодействии по проекту строительства пассажирского порта. Соглашение определяет права и обязанности сторон на период строительства комплекса, а также распределение объектов по источникам финансирования. Тогда отмечалось, что стоимость проекта развития морпорта оценивается более чем в $1 млрд.

В рамках проекта планируется строительство пассажирского порта, способного принимать пассажирские суда, а также моторные и парусные маломерные суда различного класса. Проектная мощность составит 19,6 тыс. пассажиров в год. В состав комплекса береговой и морской инфраструктуры войдет пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 м и длиной до 142 м, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу.

В июле текущего года "Росморречфлот" сообщал, что в порту Геленджик завершили строительно-монтажные работы по первым двум этапам строительства яхтенной марины. Продолжение строительства планируется в соответствии с утвержденным графиком в 2024-2026 годах.