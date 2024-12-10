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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Аналитики ЦБ отметили тренд на постепенное замедление роста в экономике РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В российской экономике сформировался тренд на постепенное замедление роста, при этом рост стал более сегментированным по отраслям. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Судя по оперативным и опросным показателям, в российской экономике сформировался тренд на постепенное замедление роста, без резких перепадов. Реальные зарплаты по-прежнему быстро увеличиваются, способствуя поддержанию потребительского спроса, хотя их рост несколько замедлился", - отмечается в обзоре.

В III квартале годовой рост экономической активности замедлился до 3,1% с 4,1% во II квартале. "Это означает, что квартальный рост (с очисткой от сезонности - ИФ) понизился до 0,4% в III квартале c 0,6% во II квартале, на что указывала и оперативная статистика. Судя по оперативным данным за октябрь-ноябрь, тренд на постепенное замедление активности в IV квартале продолжился", - отмечают аналитики ЦБ.

При этом в докладе говорится, что рост российской экономики "стал более сегментированным".

"Рост в потребительском секторе, оптовой торговле и обрабатывающих отраслях сочетался со слабой динамикой в добывающих отраслях, транспорте и сельском хозяйстве. Корпоративное кредитование сохранило высокие темпы роста вплоть до октября включительно, при этом общий кредитный импульс в экономике продолжил снижаться. По оперативным данным, в ноябре темпы роста корпоративного кредитования стали заметно более сдержанными", - отмечается в обзоре.

Повышательный тренд в обрабатывающей промышленности аналитики ЦБ связывают с отраслями, "ориентированных на удовлетворение внутреннего спроса: инвестиционного, государственного и потребительского".

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