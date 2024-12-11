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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:01

Доля МТС в разработчике умных турникетов "Инфоматика" выросла до 55%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Дочка" ПАО "МТС" - ООО "Центр искусственного интеллекта МТС" (МТС ИИ) - нарастила долю владения с 49% до 55% в компании "Инфомат", говорится в данных ЕГРЮЛ.

Давид Тартаковский остается владельцем 45% ООО.

"Инфомат" зарегистрирована в 2010 году в Казани. В 2023 году выручка ООО составила 574,34 млн рублей, чистая прибыль - 32,34 млн рублей.

Компания оказывает услуги под брендом "Инфоматика"; она работает на IT-рынке с 1996 года и специализируется на разработке программно-аппаратных комплексов и интерактивных систем. В перечне продуктов "Инфоматики": билетно-пропускные системы для спортивных объектов, музеев, театров, парков развлечений; ПАК для информационных и платежных терминалов; система контроля оплаты проезда в общественном транспорте; оборудование контроля и управления доступом (турникеты, автоматические калитки, системы ограждений) и др.

Ранее МТС сообщала, что приобретение доли позволит реализовывать комплексные проекты для транспортной отрасли, спортивных и культурных сооружений, образовательных организаций. Совместная работа компаний планировалась и на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки.

МТС Инфоматика Инфомат Казань Давид Тартаковский
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