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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Уровень бедности в РФ в III квартале снизился до 8% с 9,4% годом ранее

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2024 года уменьшилась до 11,8 млн человек с 13,8 млн человек в III квартале 2023 года, сообщил в среду Росстат.

Уровень бедности в РФ в III квартале 2024 года снизился до 8,0% с 9,4% в III квартале 2023 года.

"В III квартале 2024 года граница бедности составила 15 тыс. 679 руб.", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Во II квартале 2024 года 12,4 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 8,5%, в I квартале 2023 года - 14,0 млн человек и 9,6% соответственно.

В целом за январь-сентябрь 2024 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2023 года на 2,0 млн человек (с 14,6 млн человек до 12,6 млн человек) или на 1,4 п. п. (с 10,0% до 8,6%).

Уровень бедности в РФ в целом за 2023 год составил 8,5% (исторический минимум) против 9,0% в 2022 году. В том числе в IV квартале 2023 года уровень бедности составил 6,2%, в III квартале - 9,4%, во II квартале - 10,1%, в I квартале - 12,1%.

Как сообщалось, в февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сформулировал правительству задачу сократить уровень бедности в РФ к 2030 году до уровня ниже 7%.

Росстат
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