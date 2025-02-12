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Голикова сообщила о снижении уровня бедности в РФ за шесть лет на 37%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - За последние шесть лет уровень бедности в России снизился на 37%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 годом снижение составило 37% - до 8% по итогам третьего квартала 2024 года", - сказала Голикова в среду на Социальном форуме.

Она добавила, что в рамках нацпроекта "Семья" правительство РФ ставит перед собой более серьезную задачу - снижение уровня бедности среди многодетных семей.

Татьяна Голикова
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