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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

Мосбиржа запустит фьючерс на юаневую версию своего основного фондового индекса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 17 декабря начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи в юанях, говорится в сообщении торговой площадки.

Параметры нового фьючерса: код контракта - MOEXCNY, минимальный шаг цены - 0,1 пункта, стоимость шага цены - 0,1 юаня. Цена исполнения - среднее значение индекса МосБиржи в юанях за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.

"Фьючерсы на фондовые индексы - одни из самых популярных у частных и институциональных инвесторов наравне с товарными и валютными инструментами. Это удобный и понятный инструмент, позволяющий одним кликом участвовать в движении цены портфеля наиболее ликвидных российских бумаг. Планируем и дальше расширять линейку индексных производных, чтобы предоставить клиентам максимум торговых возможностей", - отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева, слова которой приводятся в сообщении.

Мосбиржа начала рассчитывать версию индекса МосБиржи в юанях в сентябре.

Московская биржа
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