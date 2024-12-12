"ФосАгро" ждет роста производства в 2024 году на 4% до более 11,7 млн т

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "ФосАгро", по предварительным данным, в 2024 году увеличила производство готовой продукции на 4%, до более 11,7 млн тонн, сообщила компания.

Инвестиции компании в уходящем году выросли на 17%, до 75 млрд рублей.

Первоначальный ориентир по capex "ФосАгро" на этот год составлял 73 млрд рублей (с учетом капитализируемых ремонтов). В ноябре компания сообщила о повышении плана по capex до 75 млрд рублей.

Налоговые отчисления "ФосАгро" в 2024 году выросли на 12%, до 77 млрд рублей.