Рынок акций РФ завершил день откатом ниже 2500 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением большинства blue chips на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $73 за баррель) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2500 пунктов после утреннего роста в район 2550 пунктов, лидерами снижения выступили расписки Ozon (-3,8%) и акции "Норникеля" (-2,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2492,63 пункта (-0,8%, максимум сессии - 2548,06 пункта), индекс РТС - 755,39 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 декабря, составил 103,95 руб. (+67,93 копейки).

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