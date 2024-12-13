Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Инвестиционные квартиры стали вторым по популярности инструментом после депозитов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционные вложения в новостройки заняли второе место среди направлений для инвестирования в РФ, подсчитали в PARUS Asset Management.

"Наиболее популярным сегментом вложений в 2024 году для инвесторов стали депозиты, доля вложений в этот инструмент составила 43%. Следом по популярности идут инвестиционные квартиры (36%)", - говорится в исследовании компании.

Как отмечается, по итогам 9 месяцев 2024 года общий объем вложений физлиц достиг 120 трлн рублей. Из них 95 трлн рублей вложено совокупно в депозиты и инвестиционные квартиры (43%/52 трлн рублей и 36%/43 трлн рублей соответственно).

Эксперты ставят на третье место вложения в фондовый рынок (8%), а инструменты альтернативных источников инвестиций, по их данным, предпочитает всего 1% россиян.

По данным компании, оставшиеся 12% инвестиционного капитала или 15 трлн рублей физические лица хранят "под подушкой".

Разбирая сегмент вложений в фондовый рынок (8% от общего объема), эксперты отмечают, что он сократился на 1,5% (на 130 млрд рублей), достигнув отметки в 9,1 трлн рублей. Из этой суммы 56% приходится на рынок акций, 32% - облигации, 8% инвестиций лежат на брокерских счетах, на инструменты ЗПИФ приходится 4%.

"За 9 месяцев 2024 года объемы коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость через ЗПИФ вырос на 123 млрд рублей (+38% за 9 мес.) достигнув 446 млрд рублей. Деньги "под подушкой" за это время сократились на 3 трлн рублей (на -20% за 9 мес.) до 15 трлн рублей", - уточнила руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики PARUS Asset Management Елена Михайлова.

В сегменте инвестиций через ЗПИФы фиксируется интерес инвесторов к складскому сегменту - 57% вложений приходится на этот сектор рынка. В торговые центры предпочитают инвестировать 13%, в офисы 9%, жилье - 4%, на категорию "прочее" приходится 17%.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5545 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });