Инвестиционные квартиры стали вторым по популярности инструментом после депозитов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционные вложения в новостройки заняли второе место среди направлений для инвестирования в РФ, подсчитали в PARUS Asset Management.

"Наиболее популярным сегментом вложений в 2024 году для инвесторов стали депозиты, доля вложений в этот инструмент составила 43%. Следом по популярности идут инвестиционные квартиры (36%)", - говорится в исследовании компании.

Как отмечается, по итогам 9 месяцев 2024 года общий объем вложений физлиц достиг 120 трлн рублей. Из них 95 трлн рублей вложено совокупно в депозиты и инвестиционные квартиры (43%/52 трлн рублей и 36%/43 трлн рублей соответственно).

Эксперты ставят на третье место вложения в фондовый рынок (8%), а инструменты альтернативных источников инвестиций, по их данным, предпочитает всего 1% россиян.

По данным компании, оставшиеся 12% инвестиционного капитала или 15 трлн рублей физические лица хранят "под подушкой".

Разбирая сегмент вложений в фондовый рынок (8% от общего объема), эксперты отмечают, что он сократился на 1,5% (на 130 млрд рублей), достигнув отметки в 9,1 трлн рублей. Из этой суммы 56% приходится на рынок акций, 32% - облигации, 8% инвестиций лежат на брокерских счетах, на инструменты ЗПИФ приходится 4%.

"За 9 месяцев 2024 года объемы коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость через ЗПИФ вырос на 123 млрд рублей (+38% за 9 мес.) достигнув 446 млрд рублей. Деньги "под подушкой" за это время сократились на 3 трлн рублей (на -20% за 9 мес.) до 15 трлн рублей", - уточнила руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики PARUS Asset Management Елена Михайлова.

В сегменте инвестиций через ЗПИФы фиксируется интерес инвесторов к складскому сегменту - 57% вложений приходится на этот сектор рынка. В торговые центры предпочитают инвестировать 13%, в офисы 9%, жилье - 4%, на категорию "прочее" приходится 17%.