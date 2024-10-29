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Аналитики прогнозируют спад ввода торговых центров в России к 2027 году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России среднегодовой объем ввода торговой недвижимости за 2022-2027 годы упадет до 400 тысяч кв.м, спрогнозировали в IBC Real Estate и Parus Asset Management.

Прогнозируемый показатель на 70% ниже среднего значения 2015-2019 годов и на 75% - ниже показателей в 2002-2014 годов.

Рынок будет расти за счет единичных крупных ТЦ и объектов районного формата.

Кроме того, многим ТЦ в ближайшее время потребуется реконцепция, считают аналитики

С 2002 года по 2014 объем ввода в среднем в год составлял 1,4 млн кв.м. Снижение началось в период с 2015 по 2019 годы, тогда среднегодовой объем ввода составил 1,2 млн кв.м. Как объяснила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, активность девелоперов на рынке сдерживается из-за дороговизны строительства и заемного финансирования, а также из-за изменений предпочтений потребителей.

IBC Real Estate Parus Asset Management Екатерина Ногай
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