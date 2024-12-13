РФ сохранила размер квот на ввоз говядины и мяса птицы в 2025 году на текущем уровне

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило размер квот на ввоз в РФ говядины и мяса птицы в 2025 году, а также их распределение по странам и видам этого мяса.

ЕЭК определила размер этих квот для всех стран ЕАЭС в августе текущего года.

Российская квота и ее страновое и ассортиментное распределение сохранено на уровне предыдущих лет.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 12 декабря 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, квота на ввоз в РФ говядины в 2025 году составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн – свежей и охлажденной. Причем 29 тыс. тонн из квоты на ввоз свежего и охлажденного мяса предназначены для стран ЕС, 11 тыс. тонн – для других стран.

Квота в 530 тыс. тонн замороженной говядины распределена между ЕС и США (по 60 тыс. тонн) и Коста-Рикой (3 тыс. тонн). На другие страны приходится 407 тыс. тонн.

Квота на ввоз мяса птицы составит 364 тыс. тонн, в том числе 100 тыс. тонн фарша (из них 80 тыс. тонн для поставок из ЕС), 250 тыс. тонн - половины или четвертины тушек, 14 тыс. тонн – замороженное обваленное мясо индейки.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но затем в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.

Между тем, несмотря на установление квоты для ЕС и США, между участниками внешнеторговой деятельности она не распределяется, поскольку поставки мяса из них запрещены российским продовольственным эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

Кроме того, РФ в последние годы последовательно снижает импорт мяса, прежде всего свинины. По данным Национального союза свиноводов, импорта этого мяса практически нет из-за экономической нецелесообразности. За 10 месяцев этого года было ввезено всего 3,45 тыс. тонн. Общий импорт мяса за этот период составил 523,6 тыс. тонн. Основные доли пришлись на говядину и мясо птицы.

Как сообщалось, в июле этого года представитель Минсельхоза РФ заявлял, что Россия в 2025 году может отменить квоты на импорт говядины и перейти на ввоз этого мяса с уплатой пошлины в 27,5%. В пресс-службе министерства тогда отмечали, что мера была поддержана подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию и в дальнейшем ожидается ее рассмотрение на площадке ЕЭК.