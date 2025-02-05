В России сельхозорганизации за год увеличили производство мяса птицы на 2,1%

Импорт мяса птицы на треть превысил показатель 2023 года, на рынке наблюдается "давление со стороны импорта"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России сельхозорганизации в 2024 году увеличили производство мяса птицы в сравнении с показателем предыдущего года на 2,1%, сообщил на Межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2025 генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов.

"Мясное птицеводство в 2024 году показало рост на 2,1%, или на 140 тысяч тонн", - сказал он.

Как сказано в видеоматериалах к его выступлению, производство мяса птицы в 2024 году составило 6,677 млн тонн (в живом весе на убой) против 6,537 млн тонн в 2023 году. В тройку крупнейших производителей мяса птицы, по оценочным данным, вошли ГАП "Ресурс" (1,07 млн тонн), ГК "Черкизово" (1,051 млн тонн), "Приосколье"(453 тысячи тонн).

Основным драйвером развития отрасли в условиях полной самообеспеченности Лахтюхов назвал экспорт.

В 2024 году экспорт, по предварительным оценкам, превысил 420 тысячтонн, что более чем на 25% больше, чем в 2023 году, уточнил Лахтюхов журналистам.

Согласно видеоматериалам к его выступлению, объем экспорта в Китай по итогам 11 месяцев 2024 года вырос на 23%, в Саудовскую Аравию - на 60%, в Казахстан - на 30%.

При этом, как отметил Лахтюхов, если не учитывать куриные лапки, которые поставляются в Китай, то Саудовская Аравия может стать лидирующим направлением поставок российского мяса птицы.

По объему импорта мяса птицы в Россию за последние несколько лет достигнуты максимальные показатели, и на рынке наблюдается "давление со стороны импорта". "В свое время в прошлом году была введена вынужденная мера со стороны государства по установлению беспошлинной тарифной квоты на импорт 140 тысяч тонн мяса птицы. На тот момент требовалось сдерживать цены. Данная задача была выполнена. Мера не продлена на этот год", - отметил он.

По информации Лахтюхова, импорт мяса птицы в Россию в 2024 году оценивается предварительно в более чем 300 тысяч тонн, что на треть превышает показатель 2023 года.