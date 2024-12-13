"Т-Технологии" получат контроль в компании по развитию сервисов для онлайн-ритейла

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" увеличит долю в AnyQuery, развивающей технологии для интернет-ритейла, с 33% до 51%, говорится в сообщении группы.

"Это решение отражает взаимный фокус компаний на технологические инновации и развитие онлайн-ритейла", - отмечает холдинг.

Предполагается, что стратегическое и операционное управление AnyQuery сохранится за ее сооснователями – Дмитрием Малашкиным и Артемом Кругловым.

AnyQuery (ООО "Д Технолоджи") – основанная в 2019 году бизнес-платформа, специализирующаяся на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ритейле. Компания является одним из лидеров в своем сегменте: сервисом пользуются более 800 независимых онлайн-продавцов, что составляет свыше 30% крупнейших игроков e-commerce в России.

"Т-Технологии" приобрели 33% компании и стали стратегическим инвестором AnyQuery в августе 2022 года.

Компания развивает собственную продуктовую матрицу, а также участвует в развитии экосистемных решений "Т-Технологий" ("Т-Шопинг", сервис рассрочки "Долями", сервисы лояльности на базе рекламной платформы Т-Банка, развитие технологий центра искусственного интеллекта Т-Банка).

Выручка ООО "Д Технолоджи" в 2023 году выросла на 20% до 247,2 млн рублей, чистая прибыль сократилась в 2,8 раза до 24,5 млн рублей.