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E-commerce увеличила среднюю площадь сделки на рынке складов в России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Средняя площадь сделки на рынке складской недвижимости по России выросла благодаря электронной коммерции, выяснили эксперты CMWP.

"Электронная коммерция увеличивает среднюю площадь сделки (на рынке складской недвижимости - ИФ) как в Московском регионе, так и в других субъектах страны", - говорится в их исследовании.

Средняя площадь сделки e-commerce равна 63,7 тыс. кв.м, что в пять раз выше показателя без сферы онлайн-продаж. В Московском регионе - 60,8 тыс. кв.м, что на 7% ниже значения в регионах (65,6 тыс. кв.м). В регионах средняя площадь сделки (вместе с e-commerce) в прошлом году составила 33,4 тыс. кв.м. Это в 1,7 раза больше, чем в Московском регионе (19,8 тыс. кв.м), который лидировал годом ранее (14,9 тыс. кв.м без учета e-commerce). По России средняя площадь сделки без e-commerce достигает только 11,8 тыс. кв.м.

В общем объеме спроса доля электронной коммерции составила 69%, что на 21 п. п. больше, чем годом ранее.

Как подчеркнули аналитики, представители e-commerce предпочитают BTS строительство объектов. Например, доля BTS аренды в структуре сделок электронной коммерции в России составляет 65%.

CMWP BTS Московский регион
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