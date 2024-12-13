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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Правительство РФ предложило отменить запрет на создание компаний-"матрешек"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене запрета компаниям иметь в качестве единственного учредителя другое юрлицо с одним участником или акционером.

Соответствующие поправки в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" (N797057-8) размещены в электронной базе документов Госдумы.

Законопроект разрешает компаниям иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Однако есть обязательное условие: должности гендиректоров в этих компаниях должны будут занимать разные лица.

Действующий запрет ограничивает возможности предпринимателей по организационному структурированию своего бизнеса, говорится в пояснительной записке к проекту. При этом в определенных случаях такое структурирование является удобным способом разделения видов деятельности, четкого распределения сфер ответственности менеджмента, более ясной и целесообразной организации бизнеса и т.д., отмечают разработчики поправок.

Эта инициатива обсуждалась более четырех лет. Еще весной 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) публично высказывался о необходимости отменить для компаний с единственным участником запрет иметь в качестве материнской организации также "компанию одного лица". Тогда в РСПП отмечали, что запрет легко обходится: в число участников или акционеров одной из компаний включается дополнительное подконтрольное лицо, которое, как правило, владеет не более 1% в капитале. Но это приводит к усложнению механизма управления, так как в одной из двух компаний в качестве высшего органа управления придется сформировать общее собрание.

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