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Комитет Госдумы предложил обсудить отмену допограничений для создания компаний-"матрешек"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности считает нужным дополнительно обсудить необходимость особых условий при введении права компаний иметь в качестве единственного учредителя другое юрлицо также с 100-процентным владением одной организацией.

Правительство ранее настаивало, что должности гендиректоров в этих компаниях должны занимать разные лица.

Такую позицию комитет озвучил, изучив правительственный законопроект № 797057-8. Поправки к законам "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" отменяют существующий запрет компаниям иметь в качестве единственного учредителя "другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица". Однако при создании компаний-"матрешек" предусматривается обязательное условие: должности гендиректоров в этих компаниях должны занимать разные лица. Это необходимо, по мнению разработчиков проекта, для защиты от злоупотреблений учредителей.

Комитет Госдумы по собственности инициативу в целом поддержал, но счел, что условие о гендиректорах требует дополнительного обсуждения. "Для эффективной защиты прав третьих лиц действующим законодательством уже предусмотрены необходимые правовые механизмы, в том числе взыскание убытков с лица, имеющего фактическую возможность определять решения юридического лица (пункт 3 статьи 53.1 ГК), привлечение основного общества к солидарной ответственности по обязательствам дочернего общества (пункт 2 статьи 67.3 ГК), привлечение основного общества или иного контролирующего лица общества к субсидиарной ответственности по обязательствам общества в случае его банкротства (пункт 2 статьи 67.3 ГК, статья 61.11 Федерального закона "О несостоятельности")", - говорится в заключении комитета.

Правительство Госдума
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