Капитализация Broadcom впервые превысила $1 трлн

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Капитализация Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, впервые превысила отметку в $1 трлн.

Акции компании прибавляют в цене более 21% на торгах в пятницу.

Рыночная стоимость Broadcom по итогам предыдущей сессии составила $843,79 млрд. Таким образом, акции компании должны подорожать по крайней мере на 19% к закрытию рынка, чтобы она завершила торги с рыночной стоимостью выше $1 трлн.

Отчетность Broadcom за четвертый финквартал, опубликованная после закрытия американского рынка в четверг, показала существенный рост чистой прибыли и выручки компании.

Однако особенно воодушевили инвесторов прогнозы компании, касающиеся роста рынка ИИ. Broadcom ожидает увеличения выручки от продаж чипов для ИИ-разработок на 65% в текущем квартале. В минувшем фингоду этот показатель взлетел более чем в 3 раза, достигнув $12,2 млрд.

Руководство Broadcom ожидает, что объем рынка для разрабатываемых ею ИИ-чипов достигнет $60-90 млрд в 2027 году.

Первой американской компанией, капитализация которой превысила $1 трлн, стала Apple Inc., это произошло в августе 2018 года, напоминает MarketWatch. Рыночная стоимость производителя графических процессоров Nvidia Corp. превзошла эту отметку в июне 2023 года.

Также в клуб американских компаний, капитализация которых когда-либо поднималась выше $1 трлн, входят Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Tesla Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC), а также Berkshire Hathaway Inc.

Рыночная стоимость Apple, Nvidia и Microsoft сейчас превышает $3 трлн, Amazon.com - $2 трлн, Meta и Tesla - $1 трлн, в то время как капитализация TSMC и Berkshire Hathaway опустилась ниже $1 трлн.