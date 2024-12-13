Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

На "Мосбирже" рубль подешевел к юаню вопреки дорожающей нефти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" на торгах пятницы рубль подешевел к юаню перед выходными днями и несмотря на рост котировок нефти.

К 19:00 юань подорожал на 6,95 копейки к уровню закрытия четверга, до 13,8695 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 51,95 копейки, до 103,4305 рубля, и уменьшил курс евро на 1,4678 рубля, до 109,0126 рубля.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2024 года снизился на 1,6% по отношению к октябрю, согласно предварительной оценке ЦБ.

В январе-ноябре 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,2%.

"В течение недели волатильность на валютном рынке была высокой, а к концу недели курс ослаб до 13,9-14 руб./юань, несмотря на сохранение юаневых ставок на низком уровне (RUSFAR CNY порядка 1%). Столь низкий уровень ставок может быть обусловлен значительным увеличением объема валютной ликвидности в системе, что дополнительно подтверждается низкими объемами по операциям "валютный своп с ЦБ". Мы считаем, что причиной высокой волатильности на рынке являются внешние ограничения в отношении финансовой инфраструктуры, и не исключаем сохранение воздействия этого фактора на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Пара "юань-рубль" большую часть дня на бирже вела борьбу за отметку в 14 рублей. В середине дня китайская валюта поднималась до 14,07 рубля, но так и не смогла обновить пик предыдущего дня (14,14 рубля). Большую часть второй половины дня юань торговался ниже 14 рублей. Отметим, что в последнее время фактор продажи валюты к налоговым платежам слабо проявляется на биржевом валютном рынке в конце месяца, поэтому юань сохраняет шансы на закрепление выше 14 рублей к концу года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,91% до $74,07 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 1,11%, до $70,79 за баррель.

Поддержку ценам оказывают оптимизм в отношении стимулирования экономики КНР, а также угроза перебоев в поставках от возможного ужесточения санкций США против Ирана и России.

Импорт нефти в Китай в ноябре вырос впервые за семь месяцев, и в ближайшее время ожидается его сохранение на высоком уровне, пишет Trading Economics.

Рост нефтяных котировок ограничивает прогноз Международного энергетического агентства, которое ожидает, что не входящие в ОПЕК+ страны в 2025 году нарастят предложение на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как спрос вырастет на 1,1 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 декабря выросла на 49 базисных пунктов - до 21,8% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась в пятницу на 3 базисных пункта - до 20,99% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 20,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 19,06% годовых.

Brent WTI Банк России США Иран Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Некоторые терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard

Некоторые терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

"Норникель" запланировал на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд рублей

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5552 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });