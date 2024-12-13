На "Мосбирже" рубль подешевел к юаню вопреки дорожающей нефти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" на торгах пятницы рубль подешевел к юаню перед выходными днями и несмотря на рост котировок нефти.

К 19:00 юань подорожал на 6,95 копейки к уровню закрытия четверга, до 13,8695 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 51,95 копейки, до 103,4305 рубля, и уменьшил курс евро на 1,4678 рубля, до 109,0126 рубля.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2024 года снизился на 1,6% по отношению к октябрю, согласно предварительной оценке ЦБ.

В январе-ноябре 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,2%.

"В течение недели волатильность на валютном рынке была высокой, а к концу недели курс ослаб до 13,9-14 руб./юань, несмотря на сохранение юаневых ставок на низком уровне (RUSFAR CNY порядка 1%). Столь низкий уровень ставок может быть обусловлен значительным увеличением объема валютной ликвидности в системе, что дополнительно подтверждается низкими объемами по операциям "валютный своп с ЦБ". Мы считаем, что причиной высокой волатильности на рынке являются внешние ограничения в отношении финансовой инфраструктуры, и не исключаем сохранение воздействия этого фактора на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Пара "юань-рубль" большую часть дня на бирже вела борьбу за отметку в 14 рублей. В середине дня китайская валюта поднималась до 14,07 рубля, но так и не смогла обновить пик предыдущего дня (14,14 рубля). Большую часть второй половины дня юань торговался ниже 14 рублей. Отметим, что в последнее время фактор продажи валюты к налоговым платежам слабо проявляется на биржевом валютном рынке в конце месяца, поэтому юань сохраняет шансы на закрепление выше 14 рублей к концу года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,91% до $74,07 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 1,11%, до $70,79 за баррель.

Поддержку ценам оказывают оптимизм в отношении стимулирования экономики КНР, а также угроза перебоев в поставках от возможного ужесточения санкций США против Ирана и России.

Импорт нефти в Китай в ноябре вырос впервые за семь месяцев, и в ближайшее время ожидается его сохранение на высоком уровне, пишет Trading Economics.

Рост нефтяных котировок ограничивает прогноз Международного энергетического агентства, которое ожидает, что не входящие в ОПЕК+ страны в 2025 году нарастят предложение на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как спрос вырастет на 1,1 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 декабря выросла на 49 базисных пунктов - до 21,8% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась в пятницу на 3 базисных пункта - до 20,99% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 20,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 19,06% годовых.