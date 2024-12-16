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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

Рубль утром слабеет в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,882 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,76 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам прошлой недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени подешевели на 0,38% - до $74,19 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,53% - до $70,89 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.

Текущее снижение нефтяных котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, пишет Trading Economics.

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