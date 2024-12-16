Девелоперы закрыли сделку с намывными землями на Васильевском острове

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге компании Legenda и "Группа ЛСР" закрыли сделку по приобретению земельного участка площадью 10,7 га в Василеостровском районе, говорится в совместном сообщении девелоперов.

"Девелоперский холдинг Legenda закрыл сделку по покупке участка у "Группы ЛСР". Земельный участок располагается в районе Невской губы Финского залива - в составе проекта по освоению новых территории", - отмечается в сообщении.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе Legenda возведет 7 корпусов от 11 до 17 этажей (60 тысяч кв.м. жилья) на второй линии от залива.

В целом в проекте запланировано строительство разновысотных корпусов от 11 до 22 этажей общей жилой площадью 151 800 кв.м. Общая площадь коммерческих помещений - 7 800 кв.м.

Объем инвестиций в проект составил более 41 млрд рублей. Финансирование проекта предоставил Банк ВТБ.