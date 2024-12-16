Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

Девелоперы закрыли сделку с намывными землями на Васильевском острове

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге компании Legenda и "Группа ЛСР" закрыли сделку по приобретению земельного участка площадью 10,7 га в Василеостровском районе, говорится в совместном сообщении девелоперов.

"Девелоперский холдинг Legenda закрыл сделку по покупке участка у "Группы ЛСР". Земельный участок располагается в районе Невской губы Финского залива - в составе проекта по освоению новых территории", - отмечается в сообщении.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе Legenda возведет 7 корпусов от 11 до 17 этажей (60 тысяч кв.м. жилья) на второй линии от залива.

В целом в проекте запланировано строительство разновысотных корпусов от 11 до 22 этажей общей жилой площадью 151 800 кв.м. Общая площадь коммерческих помещений - 7 800 кв.м.

Объем инвестиций в проект составил более 41 млрд рублей. Финансирование проекта предоставил Банк ВТБ.

Группа ЛСР ВТБ Петербург Legenda Финский залив Невская губа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч

Проезд по МСД может стать платным для жителей Москвы и Подмосковья

Brent подешевела до $74,22 за баррель

Мантуров подчеркнул, что ограничения экспорта должны быть обоснованными

Инфляция в России

Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Т-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 января

Т-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 января

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии102 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });