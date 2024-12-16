Цены на нефть усилили спад, Brent подешевела до $73,8 за баррель

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили спад днем в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 по московскому времени подешевели на $0,69 (0,93%) - до $73,8 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,8 (1,12%) - до $70,49 за баррель.

Трейдеры фиксируют прибыль после уверенного роста обоих бенчмарков по итогам прошлой недели и выхода слабых статданных Китая, пишет The Wall Street Journal.

За минувшую неделю Brent прибавила 4,7%, WTI - 6,1%.

Последние данные об экономике КНР говорят о нехватке принятых мер ее стимулирования, что усиливает опасения в отношении перспектив спроса со стороны этого ведущего импортера нефти, отмечает газета.

Розничные продажи в Китае в ноябре увеличились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%, по данным Trading Economics.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре выросли на 3,3% в годовом выражении, тогда как консенсус предполагал подъем на 3,4%.

Между тем промышленное производство в стране в ноябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов на прежнем уровне.

"Продление ОПЕК ограничений на добычу нефти вкупе с повышением геополитической напряженности недавно подтолкнуло цены на нефть к $74 за баррель, - говорят аналитики ANZ Research. - Однако... настроения [на рынке] наверняка останутся слабыми. Даже дополнительное снижение ставок Федеральной резервной системой вряд ли ослабит опасения в отношении замедления глобального экономического роста".

ФРС в среду завершит очередное заседание. Участники рынка почти уверены, что американский центробанк в этот раз снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.