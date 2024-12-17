Рубль во вторник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль упал на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 составил 14,07 руб., что на 21,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 декабря на 8,54 копейки, до 102,9979 руб., и уменьшил курс евро на 35,72 копейки, до 108,3444 руб.

"На валютном рынке попытки укрепления рубля в последнее время сменяются импульсами его ослабления. Сегодня нацвалюта выглядела слабо. Юань на Московской бирже превышал 14 руб., доллар, судя по индикаторам срочного рынка, балансировал у 103. Причины такой неоднородной динамики связаны, с одной стороны, с "тонкостью" рынка, в условиях которой даже единичные крупные операции с валютой способны транслироваться в соответствующие курсовые движения, а с другой стороны, с приближающимся пиком налогового периода, когда экспортеры выходят на рынок с продажами дополнительных объемов валюты. Укрепление рубля тормозят сезонные факторы давления, связанные со всплеском потребительских и бюджетных расходов. В ближайшее время ситуация в валютных парах вряд ли кардинально изменится, юань может двигаться в пределах 13,5-14,5, доллар - 100-105 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Санкции

Страны ЕС консультируются по поводу следующего пакета санкций в отношении России, заявила во вторник председатель совета министров Италии Джорджа Мелони. "Италия продолжит выполнять свою роль в том, что касается санкций. Мы недавно поддержали 15-й санкционный пакет. В настоящее время идет работа над 16-м", - сказала она, выступая в итальянском парламенте.

Евросоюз в понедельник опубликовал 15-й пакет санкций. Он, в частности, предусматривает ограничительные меры против ряда танкеров для перевозки нефти и СПГ. Кроме того, ЕС обновил санкционные списки, добавив в него десятки физических и юридических лиц.

Великобритания включила в санкционные списки по России 20 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям. На суда были наложены ограничения за перевозку российской нефти или нефтепродуктов в третьи страны. Санкции наложены на следующие суда: Junia, Mianzimu, Bull, Marathon, Pontus, Garasan, Facca, Sagitta, Fast Kathy, Mu Dan, Ocean Faye, Swiftsea Rider, Minerva M, Andaman Skies, Moti, Asher, Lang Ya, Laconia, Nurkez, Sagar Violet.

После обновления санкции Великобритании распространяются на более чем 100 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Оплата импорта и экспорта

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в октябре 2024 года достигла нового максимума - 49,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в сентябре - 48,4%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Остальные расчеты за импорт в октябре на 20,0% были произведены в валютах недружественных стран и на 30,5% - в прочих валютах.

Оплата совокупного российского экспорта товаров и услуг в октябре на 41,5% производилась рублями после 42,9% в сентябре, валютами недружественных стран - на 21,3% после 18,3% в сентябре и на 37,2% валютами прочих стран (в сентябре - 38,8%).

Согласно предварительным расчетам, положительное сальдо внешнеторговых расчетов РФ за товары и услуги в дружественных валютах в октябре снизилось на 28% по отношению к сентябрю, до $6,3 млрд с $8,7 млрд в долларовом эквиваленте.

В том числе при расчетах в российских рублях впервые сформировался дефицит баланса в размере около $0,1 млрд после профицита в сентябре в $1,8 млрд. Профицитным был баланс по расчетам в валютах недружественных государств (рост к сентябрьскому показателю на 14%, до $1,8 млрд) и в иных валютах (снижение на 13%, до $4,6 млрд).

Нефть

Цены нефти эталонных марок вечером во вторник ускорили снижение после падения в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 1,81% - до $72,56 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 2,01% - до $69,28 за баррель.

Негативным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире.

Ключевым событием этой недели для мировых рынков станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как предполагается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Недельный депозитный аукцион

Банк России во вторник, 17 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 473,9 млрд рублей (при лимите 6,1 трлн рублей и спросе 1 трлн 473,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 897,8 млрд рублей (при лимите 5 трлн 70 млрд рублей и спросе 1 трлн 897,8 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Межбанковский кредитный рынок

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 декабря выросла на 6 базисных пунктов - до 22,02% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась на 4 базисных пункта - до 21,15% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 20,26% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 19,21% годовых.