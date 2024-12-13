Бундесбанк ухудшил прогноз роста ВВП ФРГ на 2025 год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бундесбанк резко ухудшил прогноз для экономики ФРГ на 2025 год, отметив рост неопределенности, связанный, в частности, с потенциальным усилением торгового протекционизма.

Согласно новому прогнозу германского ЦБ, ВВП страны в 2025 году увеличится всего на 0,2%. В июне ожидалось повышение на 1,1%.

Бундесбанк прогнозирует снижение экономики ФРГ в 2024 году на 0,2%, тогда как ранее рассчитывал на рост в 0,3%. Если этот прогноз оправдается, спад будет зафиксирован второй год подряд.

"Экономика Германии сталкивается не только с постоянными экономическими вызовами, но и со структурными проблемами", - заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

Структурные проблемы особенно сказываются на промышленном секторе, экспорте и инвестициях, отметил он.

Нагель также предупредил, что торговый протекционизм и геополитические конфликты могут ослабить экономический рост и спровоцировать усиление инфляции. "В настоящее время главным источником неопределенности для наших прогнозов является возможное усиление глобального протекционизма", - сказал он.

Будучи крупным экспортером, Германия может серьезно пострадать в результате потенциального повышения пошлин на импорт в США, обещанного избранным президентом Дональдом Трампом, пишет газета The Wall Street Journal. Это может еще больше ослабить промышленный сектор ФРГ, который до сих пор не вышел на доковидные уровни производства на фоне потери доступа к дешевому газу из-за российско-украинского конфликта, ослабления глобального спроса, а также снижения потребительского доверия внутри страны.

Согласно прогнозу Бундесбанка, ВВП Германии вырастет на 0,8% в 2026 году и на 0,9% - в 2027-м.