Вылов рыбы в России в 2025 г. ожидается на уровне 2024 г. - около 5 млн т

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские рыбаки в 2025 году могут сохранить вылов рыбы на уровне 2024 года, который оценивается в примерно 5 млн тонн, такой прогноз сделал председатель Рыбного союза Александр Панов.

"В 2025 году ожидаем вылов на уровне 2024 года - в районе 5 млн тонн", - заявил он на брифинге.

По его словам, вылов в этом году складывается неплохо. "На середину декабря рыбаки перешагнули рубеж в 4,7 млн тонн и, судя по всему, год закроем с показателем, близким к 5 млн тонн. Это чуть ниже плановых показателей, заложенных в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (5,322 млн тонн - ИФ), но пока отклонение некритичное", - сказал он.

Как заявил Панин, ситуация на промысле основного объекта - минтая - стабильна. "Уже "подняли" более 1,9 млн тонн, что чуть выше показателей прошлого года. Прекрасно складывается рыбалка по сардине иваси. Добыто свыше 570 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель на 18%. Итоговый результат, скорее всего, перевалит за 600 тыс. тонн. Таким образом, иваси выходит на чистое второе место по объему добычи в российской рыбалке", - сказал глава союза.

Удачным он назвал и промысел дальневосточного кальмара - уже добыто более 110 тыс. тонн, что почти в 1,7 раза больше, чем в 2022 году, и на 27% больше, чем в 2023 году. Вылов дальневосточной сельди вырос на 11%, до более 400 тыс. тонн. На подъеме находится и такой вид рыбы, как дальневосточная камбала. "Несмотря на небольшие абсолютные показатели - выловлено чуть больше 25 тыс. тонн, в относительном выражении прирост к 2022 году составил 65%, к 2023 году - 30%", - отметил Панов.

В то же время четвертый год подряд снижается общий допустимый улов (ОДУ) по северной треске в Баренцевом море. "С 2021 года российская квота снизилась с 385 тыс. тонн до 194 тыс. тонн в 2024 году. ОДУ России на следующий год еще меньше - 144,4 тыс. тонн. На начало декабря вылов на 16% ниже прошлогоднего показателя", - сказал глава союза.

"Это одна из основных причин того, что треска сейчас критически дорожает. И последние новости - предполагается еще ввести ограничения на промысел в двух акваториях Дальнего Востока, правда, пока только на период весеннего промысла. Но, тем не менее, это также скажется на количестве тресковых в следующем году на внутреннем рынке и поставках на экспорт. По треске в плане ценообразования ничего хорошего сказать не можем. Но это объективные природные факторы, тут рыбаки бессильны, - пояснил Панов. - Но очень надеемся, что по треске ниспадающий вектор переломится и пойдем на подъем".

По его словам, такая же негативная ситуация складывает на промысле пикши и палтуса - минус 20% к прошлому году по каждому виду.

Говоря о развитии аквакультуры, он сообщил, что ситуация в этом секторе находится на уровне 2022 года. "Это неплохо, но ниже плановых целевых показателей и на 7% ниже уровня 2023 года. Основной минус сложился в сегменте лососевых. Производство за первые три квартала 2024 года - 102 тыс. тонн, что на 13% ниже показателя за аналогичный период 2022 года и на 22% - 2023 года ", - сообщил он.

По карповым, осетровым и марикультуре динамика положительная, но она не перекрывает снижение объемов производства по лососевым.

По словам Панина, основные причины снижения объемов производства - санкционные ограничения, продолжающиеся проблемы с посадочным материалом, вакцинами, кормами. "Ну, и, безусловно, влияет рост расходов и запредельная стоимость кредитных средств", - констатировал он.