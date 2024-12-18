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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду отскочил вверх по большинству blue chips за счет закрытия игроками части "коротких" позиций на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent превысил $73 за баррель), фактором давления остаются ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,9%, при этом первый протестировал рубеж 2400 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2398,19 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2402,39 пункта), индекс РТС - 733,49 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. (+8,54 копейки).

Подорожали к уровню закрытия вечерней сессии акции "Мосбиржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ММКК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%).

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2360-2410 пунктов. До объявления итогов заседания ЦБ РФ по ставке на рынке сохранится повышенная волатильность. В среду вполне возможны попытки индекса вновь подняться выше 2400 пунктов. Однако после завершения основной сессии будет опубликован традиционный отчет Росстата по инфляции - любое ее замедление, даже незначительное, будет воспринято рынком позитивно. В то же время, если резкого ускорения инфляции не будет, сильного отката индекса в вечернюю сессию также не ожидается, считает он.

В акциях "Северстали" и "ЛУКОЙЛа" быстрого закрытия дивидендного "гэпа" не ожидается. Акции "Газпрома" в очередной раз обновили свои многолетние минимумы, опустившись по итогам торгов к отметке 107 рублей. Бумаги "Русала" и "Норникеля" обновили годовые минимумы. Исключением стали акции ПАО "Полюс", которые были заметно лучше рынка. Выросли бумаги Совкомбанка - 28 января акционеры примут решение о дополнительной эмиссии акций для присоединения Хоум Банка. Рост акций Совкомбанка может быть связан с тем, что инвесторы, не согласные с этой сделкой, могут участвовать в выкупе акций. Цена выкупа, предположительно, составит около 14 рублей за бумагу, что почти на 11% выше текущих значений, отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что в среду ожидаются финальные перед заседанием Банка России в пятницу недельные данные Росстата по инфляции, которые будут учтены регулятором при принятии решения по ставке.

"Мы полагаем, что сезонный рост потребительского спроса и девальвация рубля помешают замедлению инфляции. Мы ожидаем, что нервозность на рынке будет сохраняться вплоть до решения Банка России по ключевой ставке. Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2300 пунктов", - полагают эксперты.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,3-0,6%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок видит почти 100%-ную вероятность снижения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое завершится в среду.

В настоящее время ставка находится на уровне 4,5-4,75% годовых. Итоги заседания будут подведены в среду в 22:00 по московскому времени, а традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Аналитики полагают, что Пауэлл даст сигнал о том, что в будущем процесс смягчения денежно-кредитной политики может замедлиться.

Тем временем, розничные продажи в США в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%.

Объем промышленного производства в Штатах в прошлом месяце уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство в стране снизилось на 0,4%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Инвесторы видят более четкие признаки того, что власти Китая в следующем году будут предпринимать более активные шаги по поддержанию экономического роста, пишет Trading Economics. Рынки ждут снижения процентных ставок Народным банком Китая и сокращения коэффициента обязательных резервов банков.

Экспорт Японии в ноябре увеличился на 3,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,8%, сообщает Trading Economics.

Между тем импорт в прошлом месяце упал на 3,8%. Сокращение показателя было зафиксировано впервые с марта. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали подъем на 1%.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются скорректироваться после двухдневного спада, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федрезерва.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,29 за баррель (+0,2% и -1% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $70,22 за баррель (+0,1% и -0,9% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах в США будут опубликованы в среду в 18:30 по московскому времени.

Московская биржа
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