Т-Банк и "Атомайз" запустили новые инвест-инструменты на блокчейне

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Премиальным клиентам Т-Инвестиций стали доступны восемь новых инструментов - смарт-активов, выпущенных на платформе "Атомайз", в начале следующего года такие инструменты станут доступны всем клиентам, сообщил Т-банк.

Новые инструменты доступны только квалифицированным инвесторам. Один из них - это долговой актив, привязанный к денежному потоку по секьюритизированному портфелю потребительских кредитов, выданных Т-Банком. Инвестор получает доход от доли этого портфеля по аналогии с паями в паевом инвестиционном фонде. Проценты по кредитам накапливаются и в конце срока автоматически выплачиваются на смарт-счет инвестора.

Т-банк выпустил 100 тысяч таких цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из решения о выпуске на платформе "Атомайза". Процентная ставка по кредитному договору, включенному в портфель кредитов, не ниже 30% годовых. ЦФА не имеют фиксированной номинальной стоимости, срок погашения - 17 июня 2025 года.

Другой вид смарт-активов дает возможность зарабатывать на портфеле факторинга - финансовых обязательствах малого и среднего бизнеса. Максимальная доходность может составить +5,5% к ключевой ставке, говорится в сообщении кредитной организации.

Еще один инструмент - это смарт-облигация с плавающей процентной ставкой, которая всегда больше ключевой ставки на 2,5%. При этом минимальная доходность зафиксирована на уровне 23,5% годовых. Актив выпускает ROWI - финтех-платформа для малого и среднего бизнеса, которая входит в экосистему Т-Банка. Всего выпущено 200 тысяч ЦФА номинальной стоимостью 1000 рублей каждый. с ежемесячными выплатами и погашением в июне 2025 года.

Кроме того, на платформе были выпущены арт-токены, которые дают инвесторам цифровые права на доход от продажи картин современных художников, их эмитентом стала Sistema Gallery. А также токены, с которыми физлица могут стать партнерами стипендиальной программы Центрального университета (сооснователем которого является Т-Банк). Эмитент таких токенов - Т-Страхование, всего было выпущено 10 ЦФА номинальной стоимостью 500 тысяч рублей каждый. Погашение должно состоятся в феврале 2025 года. Согласно решению о выпуске, если эмитент после признания выпуска ЦФА завершенным до даты погашения ЦФА заключил с Центральным университетом договор пожертвования, то сумма погашения на каждый ЦФА составляет 1000 рублей. Если договор заключен не был, то сумма погашения на один ЦФА - 500 тысяч рублей.

В начале следующего года работать со смарт-активами смогут все 4,5 млн клиентов Т-Инвестиций. Также планируется запустить полноценную вторичную торговлю смарт-активами со стаканом, маркет-мейкерами и постоянной ликвидностью, моментальным исполнением заявок, отчетностью и аналитикой по продуктам и образовательными курсами, отмечает кредитная организация.

"Компании получат больше возможностей для привлечения финансирования, а инвесторы - для диверсификации портфеля. Мы видим большой потенциал этого инструмента и будем в формате Test & Learn искать самые востребованные решения", - сказал руководитель блока пассивных инвестиционных продуктов Т-Инвестиций Руслан Мучипов.

"Атомайз" управляет платформой для выпуска и обращения цифровых финансовых активов. Он был первым зарегистрирован ЦБ РФ в качестве оператора информационной системы по выпуску ЦФА в феврале 2022 года. Т-Банк был внесен регулятором в тот же реестр в марте 2024 года. "Атомайз" в июле вошел в группу Т-Технологии. По данным на декабрь, на платформе "Атомайз" состоялись более 260 выпусков совокупным номинальным объемом около 21 млрд рублей.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Более 98% всех выпусков за девять месяцев 2024 года представляют собой простые денежные требования к эмитенту (аналоги цифровых облигаций), говорилось в обзоре "Эксперт РА". Общий объем выпуска ЦФА в России сейчас превышает 400 млрд рублей, около половины этого объема было выпущено на площадке Альфа-банка, сообщала кредитная организация.