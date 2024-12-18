Аналитики ждут повышения ставки ЦБ РФ в пятницу до 23%

Есть прогнозы и большего шага ужесточения ДКП

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) – до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) – увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Банк России, повысив ставку в октябре на 200 б.п. до 21%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании в декабре. Потом представители ЦБ неоднократно повторяли этот сигнал, подчеркивая, что декабрьское решение не предопределено.

Регулятор также допустил, что инфляция в России превысит октябрьский прогноз в 8-8,5%. Более того, инфляция может оказаться больше 9%, высказал мнение в начале декабря советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По последним данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Годовая инфляция на 16 декабря, как следует из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России в среду опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. Ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.

Эти данные вряд ли окажут значительное влияние на решение ЦБ по ставке, так как кардинально ситуацию они не меняют, считают аналитики.

"Новые вводные не меняют картину кардинально. Мы продолжаем считать, что в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку до 23%", - считают экономисты "Т-Инвестиций".

Рост инфляционных ожиданий населения на 0,5 процентного пункта (п.п.), хотя и ухудшает общую картину, но не так страшен для денежно-кредитных условий, считают эксперты "Астра Управление активами". По их мнению, ЦБ ограничится повышением ставки до 23% (базовый вариант - рост до 22-23%), сохранив возможность ее дальнейшего увеличения до 24-25% в феврале.

Динамика инфляционных ожиданий указывает на высокие риски сохранения повышенной инфляции, отмечают аналитики ПСБ. "Мы полагаем, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку. В пятницу ждем заметное повышение (до 23-24%) и сохранение жесткого сигнала. При дальнейшем росте инфляции и инфляционных ожиданий в I квартале 2025 года можем увидеть ставку 25%", - считают эксперты.

Они не исключают корректировки ДКП, так как ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования близок к остановке. "Банк России может перейти к удержанию текущей жесткости денежно-кредитных условий. В пользу этого говорят новости о сдвиге вправо сроков ужесточения ряда нормативов для банков", - отмечают аналитики.

В пользу более умеренного шага повышения ставки в пятницу могут сказаться планы Минфина ограничить субсидии по кредитам, считают аналитики Росбанка. "Предложение правительства по ограничению размера субсидии по льготным кредитам имеет признаки усиления координации антиинфляционных мер. Учитывая критику условий льготного кредитования, новация может повысить шансы для более умеренных шагов Банка России на заседании 20 декабря", - пишут эксперты в обзоре. По их мнению, это может стать одним из ключевых аргументов против "ястребиных" шагов. Аналитики считают, что ставка может быть повышена на 100 б.п. - до 22%.

Эксперты SberCIB Investment Research прогнозируют повышение ставки на 200 б.п. - до 23% на фоне ускорения инфляции выше прогнозов, риска превышения ожиданий по ней на 2025 год, бурного роста кредитования и денежных агрегатов, повышения волатильности на валютном рынке и сохранения инфляционных ожиданий вблизи максимумов последних лет. Аналитики считают, что Банк России повысит ставку до 25% в феврале и будет сохранять ее на протяжении всего 2025 года. "Снижение ставки, вероятно, откладывается до 2026 года. Более высокая ставка будет способствовать повышению интереса к рублевым банковским депозитам, фондам денежного рынка и облигациям с плавающим купоном", - отмечают экономисты.

ЦБ, повысив ставку до 23%, может смягчить сигнал о будущей направленности ДКП, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "Мы полагаем, что "стандартным" шагом для Банка России при наличии "сюрпризов" выступает повышение ставки на 2 п.п. (июль, октябрь). В то же время нормализация волатильности на валютном рынке существенно снижает вероятность повышения ставки на более значительную величину", - подчеркивают эксперты. В базовом варианте они ждут по крайней мере еще одного повышения ставки на 1 п.п. - до 24% в феврале.

"Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании ЦБ в пятницу и останется на этом уровне в течение большей части I полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу 2025 года ставка снизится до 16%, если замедление экономики будет управляемым. Внешние и внутренние риски в I полугодии могут привести к более быстрому снижению ставки", - пишут аналитики "БКС Мир инвестиций" в обзоре.

Экономисты инвестбанка "Синара" считают, что ЦБ, помимо повышения ставки в декабре до 23%, дополнительно ее увеличит до 24% или 25% в феврале 2025 года.

Аналитики Совкомбанка и ОТП банка тоже прогнозируют повышение ставки Банка России в пятницу до 23%

Экономисты Газпромбанка ждут повышения ставки в декабре как минимум до 23%, не исключают и более широкий шаг. "После этого, полагаем, будет длительный период паузы - до второго полугодия 2025 года. К заседаниям ЦБ в феврале-апреле в экономике могут усилиться индикаторы разворота", - отмечают эксперты.

Альфа-банк считает, что ЦБ повысит ставку в ближайшую пятницу сразу до 25%. Эксперты не ждут ее снижения ниже 20% в 2025 году. При этом в пессимистичном сценарии они не исключают, что ставка останется на высоком уровне до конца 2025 года, что чревато "жесткой посадкой" для экономики РФ.