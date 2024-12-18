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Пауэлл сообщил, что дальнейшее снижение ставок ФРС будет зависеть от замедления инфляции

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) будет готова принимать дальнейшие решения о снижении ключевой процентной ставки в случае, если статданные будут указывать на дальнейший прогресс в плане замедления инфляции, а также на силу рынка труда, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Пауэлл заявил, что экономика США сильна, а рынок труда охладился по сравнению с предыдущим состоянием, которое он назвал "перегретым". Инфляция в Штатах значительно замедлилась за последние два года, однако остается повышенной по сравнению с целевым уровнем.

Глава Федрезерва отметил, что понижательные и повышательные риски для инфляции в целом сбалансированы. Некоторые колебания основного показателя инфляции - индекса потребительских цен, CPI - могут объясняться эффектом сравнительной базы, подчеркнул он. В частности, недавнее ускорение инфляции отчасти вызвано необычно низкими показателями в этот период год назад, добавил Пауэлл.

Пауэлл уделил особое внимание комментариям по поводу обнародованных ранее медианных прогнозов членов руководства ФРС.

Опубликованный по итогам декабрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что 15 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения по крайней мере на 50 б.п. в 2025 году, до 3,75-4%. Сентябрьский прогноз предусматривал снижение на 100 б.п. в течение следующего года.

"Прогноз не является планом или руководством к действию", - заявил Пауэлл, подчеркнув, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году.

Председатель ФРС сказал, что у регулятора нет четкого плана относительно дальнейшей траектории ставок, но выразил мнение, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политике будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Еще одной причиной, оправдывающей осторожный подход к корректировке курса ДКП, Пауэлл назвал приближение ставки к нейтральному уровню - то есть такому, при которой ставке не стимулирует, но и не ограничивает экономический рост. Он сказал, что точно определить этот уровень сложно, и существует множество моделей для его расчета, но "одно можно сказать с уверенностью - мы теперь на 100 базисных пунктов ближе к нему".

Федрезерв снизил процентную ставку трижды в 2024 году - один раз на 50 б.п. и дважды на 25 б.п. Председатель ФРС допустил, что после столь активного смягчения регулятор приблизился к новой фазе корректировки ставок. Эта фаза будет характеризоваться более медленными темпами понижения стоимости заимствований, добавил он.

Пауэлл подчеркнул, что ДКП остается в достаточной степени ограничительной, поскольку "задача по замедлению инфляции еще не выполнена, и наша работа не окончена". При этом он выразил уверенность в том, что инфляция в США движется по направлению к целевым 2%, и эта цель будет достигнута.

"Я очень оптимистично настроен в отношении нашей экономики и курса нашей политики. Я ожидаю еще одного хорошего года для американской экономики", - заявил Пауэлл в ответ на вопрос о том, какой может быть главный риск для экономики при администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Джером Пауэлл США ФРС
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