Банк Японии сохранил базовую ставку на уровне 0,25%, как и ожидалось

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Такое решение было принято восемью голосами руководителей центробанка против одного, говорится в сообщении ЦБ. Один из руководителей высказался за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Банк Японии поднимал ставку дважды в текущем году - в марте и июле.

Регулятор заявил, что "продолжит проводить целесообразную денежно-кредитную политику, реагируя на динамику экономической активности и цен, а также финансовые условия", чтобы добиться устойчивого и стабильного достижения целевого уровня инфляции в 2%.

При этом ЦБ отметил сохранение высокой неопределенности в отношении экономической активности и цен в Японии, в том числе в контексте аналогичных факторов за рубежом, а также динамики цен на сырье и мер японских компаний в области оплаты труда и ценообразования.

В частности, японские компании в последнее время склоняются к повышению цен и зарплат, но на цены также будет влиять курс валют, причем наверняка заметнее, чем в прошлом, отмечает Банк Японии.

При этом экономика Японии умеренно восстанавливается, несмотря на проблемы на определенных участках, говорится в сообщении центробанка.