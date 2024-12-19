Рынок акций РФ к вечеру замедлил рост на фоне завершения "Прямой линии" с Путиным

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг замедлил рост на фоне завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным - игроки начали фиксировать прибыль, вернувшись к ожиданиям ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США. Индекс МосБиржи просел ниже 2440 пунктов после роста днем к 2470 пунктам, лидерами роста выступают бумаги банка "Санкт-Петербург" (+5,9%) и ПАО "РусГидро" (+4,7%).

К 16:30 МСК индекс МосБиржи составил 2438,15 пункта (+1,2%, максимум сессии - 2468,98 пункта), индекс РТС - 747,32 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 декабря, составляет 102,7763 руб. (-22,16 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+4,6%), "Ростелекома" (+4,1%), "НОВАТЭКа" (+4,1%), "МТС" (+3,6%), "Роснефти" (+3,1%), "АЛРОСА" (+3%), "ММК" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +0,7% "префы"), ОК "Русал" (+2,5%), "Т-Технологии" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,3%), "НЛМК" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,3%), "Норникеля" (+2,2%), "Московской биржи" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +1,6% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-4%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "Татнефти" (-0,7%).

Текущий уровень инфляции в РФ составляет 9,2-9,3% и является тревожным сигналом для экономики, но в целом, с учетом роста реальных доходов населения, ситуация остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

По словам Путина, рост ВВП РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4,0%, в 2025 году правительство и ЦБ ставят задачу "мягкой посадки", рост ожидается на уровне 2-2,5%.

Также Путин завил, что Россия готова и к переговорам, и к компромиссам по урегулированию на Украине, но такая же готовность должна быть и у второй стороны. По словам президента, Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле, причем переговоры возможны с любым легитимным представителем Украины.

Санкции США против российской СПГ-отрасли (сжиженного природного газа) наносят ей ущерб, но Россия найдет выход, как и с другими энергоносителями, и увеличит долю на мировом рынке СПГ, заявил Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Также Путин отметил, что "нового контракта на транзит газа через Украину не будет, это уже понятно, но "Газпром" переживет".

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 10 по 16 декабря замедлилась до 0,35% после роста на 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Из данных за 16 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 16 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, мировые рынки негативно оценили прогноз ФРС США относительно снижения ставки в будущем году (прогноз предусматривает два снижения вместо четырех, ожидавшихся рынком).

Председатель ФРС Пауэлл заявил, что экономика США сильна, а рынок труда охладился. Инфляция, согласно Пауэллу, значительно замедлилась за последние 2 года, однако ДКП остается в достаточной степени ограничительной, поскольку "задача по замедлению инфляции еще не выполнена, и наша работа не окончена". При этом он выразил уверенность, что инфляция в США движется по направлению к целевым 2%, и эта цель будет достигнута.

Рынок акций РФ корректируется вверх в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2489 пунктов. Если удастся его преодолеть, то возможен рост вплоть до 2586 пунктов и закрепление на уровне 50-дневной экспоненциальной средней, считает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг пытался развить повышение на фоне заявлений Владимира Путина в рамках прямой линии о кардинальном изменении ситуации в украинском кризисе.

По ходу дня западные СМИ сообщили о том, что лидеры ЕС и Владимир Зеленский обсудят продление сделки по транзиту газа, поддержав котировки акций "Газпрома", ранее упавшие на новостях об отсутствии планов по заключению подобной сделки, отметила аналитик.

Акции "РусГидро" в четверг выросли без конкретных фундаментальных причин. Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии заявил о том, что перевод госкомпаний и госорганов в регионы дает толчок к развитию этих регионов. Ранее "РусГидро" сообщила о переносе офиса в Красноярск. По бумагам "РусГидро" в целом сохраняется неопределенность в отношении дивидендов за 2023 год, которые еще обсуждаются. По итогам 2023 года дивидендная доходность акций "РусГидро" согласно рекомендованным, но так и не одобренным выплатам (0,0778 руб. на акцию), может составить 17%. Одним из препятствий к выплатам, по словам представителей компании, может стать текущая высокая стоимость кредитов. При этом в конце ноября стало известно, что чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 23,5 млрд руб. против 56,7 млрд руб. годом ранее, отметила Кожухова.

С технической точки зрения акции "РусГидро" находятся на самых низких значениях с декабря 2014 года при неоднозначных сигналах дневного и недельного графиков, которые указывают на неуспешные на данный момент попытки бумаг отступить от локальных минимумов. О восстановлении краткосрочного восходящего тренда по акциям не приходится говорить, как минимум, до стабилизации выше 0,52 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика), а среднесрочного - выше 0,59 руб. (верхняя полоса Боллинджера). "Бычий" сценарий может реализоваться в случае утверждения дивидендов и восстановления на всем российском фондовом рынке, считает аналитик.

В четверг также поступили новости о том, что суд на 90 суток приостановил добычу угля из лавы на шахте "Ерунаковская-8" группы "Распадская" (-1,5%). Кроме того, МЭА недавно опубликовала прогнозы по сохранению кризисной ситуации в угольной отрасли в ближайшие три года до улучшения конъюнктуры рынка и влияния мер господдержки. В МЭА также ожидают дальнейшего падения добычи и экспорта угля из РФ в 2025-2027 годах, обратила внимание Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдается единства в настроениях. На американских биржах после серьезных продаж накануне может наблюдаться коррекционный отскок, но в целом среднесрочные настроения рискуют ухудшиться. Индекс МосБиржи днем протестировал сопротивление 2460 пунктов на фоне точечных покупок в отдельных акциях, но к вечеру запал покупателей стих. В пятницу ЦБ РФ подведет итоги последнего в этом году заседания и, возможно, после него участники смогут наконец перейти к ожиданиям постепенного смягчения монетарной политики, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, несмотря на все еще повышенный уровень инфляции в РФ, индекс МосБиржи позитивно отреагировал на вышедшие днем ранее данные Росстата, а также выступление Путина в четверг. Внимание инвесторов направлено на пятничное заседание Банка России, причем регулятор может сделать более смелый шаг в повышении ставки, чем консенсус-прогноз (повышение ставки до 23%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", до конца недели на рынке акций вероятна повышенная волатильность. В пятницу должно состояться заседание ЦБ РФ, на котором будет озвучено решение по ключевой ставке. Консенсус ожидает, что ставка будет повышена до 23% годовых, однако есть мнения, что ее могут поднять сразу до 25%, или наоборот, оставить без изменений.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что в декабре в России начало замедляться потребительское кредитование, при этом корпоративное также понемногу идет на спад. Замедление кредитования - одна из основных целей Банка России, поэтому ожидается, что в пятницу ключевая ставка ЦБ останется на прежнем уровне или будет повышена на 1 п.п. Тем не менее, со времени предыдущего заседания появился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары, напоминают эксперты.

Тем временем крупные игроки на рынке нефти увеличивают поставки. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос до самого высокого уровня за четыре месяца. Отгрузки нефти крупнейшего в мире экспортера в октябре увеличились на 0,174 млн б/с - до 5,925 млн б/с с 5,751 млн б/с в сентябре, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Несмотря на все вводимые ограничения, поставки российского СПГ в Европу продолжаются. "Газпром" впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала "Портовая" в Италию. Греция после 6-месячного перерыва возобновила закупки российского СПГ, оплатив 27,3 млн евро. Поставки топлива по трубопроводу выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 млн евро. Вопреки снижению котировок и всевозможным санкциям, две основные российские газовые компании, "НОВАТЭК" и "Газпром", продолжают увеличивать объемы продаж и поставлять свою продукцию на европейский рынок, отмечают эксперты.

В США накануне индексы упали на 2,6-3,6% во главе с Nasdaq на новостях от Федрезерва США, который ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 4,25-4,5% годовых), но при этом опубликовал "ястребиный" прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок и повысил прогноз по инфляции на 2025-2026 годы.

Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, на 2026 год - до 2,1% с 2%. Прогноз инфляции на 2027 год оставлен на уровне 2%. Федрезерв также улучшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 2,1% с 2%, прогноз на 2026 год оставлен на уровне 2%, на 2027 год - понижен до 1,9% с 2%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, до 3,4% к концу 2026 года и до 3,1% к концу 2027 года. В сентябре ставки ожидались на уровне 3,4%, 2,9% и 2,9%.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 выросли на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,9%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,7-0,8%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Банк Англии оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 4,75% по итогам декабрьского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков. Британский ЦБ снижал ставку дважды в этом году, в августе и в ноябре. До этого ставка находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых. Рынок видит примерно 50%-ную вероятность очередного снижения на следующем заседании, которое состоится в феврале.

ВВП США в третьем квартале увеличился на 3,1% в пересчете на годовые темпы, рекордными темпами за год, согласно окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о менее значительном росте - на 2,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем не ожидали пересмотра этой оценки. Во втором квартале американская экономика выросла на 3%.

На нефтяном рынке в четверг цены отыграли утреннее снижение и перешли к консолидации.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК составила $73,41 за баррель (+0,03% и +0,3% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $70,73 за баррель (-0,03% и +0,5% в среду).

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов ФРС, которые привели к укреплению доллара США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+31,9%), "ТГК-14" (+14,6%), ПАО "Россети Юг" (+11,3%), ПАО "Россети Урал" (+7%), "ОГК-2" (+5,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,1%), "Соллерса" (+4,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" "(-10,7% и -5,8% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 114,85 млрд рублей (из них 23,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,07 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 14,48 млрд рублей на акции "Газпрома").