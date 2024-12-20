Нефть Brent подешевела до $72,44 за баррель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.

Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

"Тот факт, что американский ЦБ планирует менее мягкую политику, чем предполагалось ранее, вынуждает трейдеров корректировать свои прогнозы", - отмечает директор по стратегии на энергетическом рынке компании StoneX Алекс Хоудс, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $72,44 за баррель, что на $0,44 (0,6%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,51 (0,7%), до $72,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,42 (0,61%), до $68,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,64 (0,9%), до $69,38 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI потеряли в цене более 2,5%.

"Уход инвесторов от рисков, вызванных изменением позиции Федрезерва на более "ястребиную", сказывается на ценах на нефть, как и укрепление доллара США, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Неопределенность относительно перспектив глобального спроса остается ключевым фактором, оказывающим давление на рынок.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая Sinopec заявила накануне, что спрос на нефть в стране прошел пик еще в прошлом году. Sinopec ожидает снижения спроса на 1% в текущем году и дальнейшего его сокращения в 2025 году.