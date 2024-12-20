"Татнефть" не смогла собрать кворум для решения по дивидендам за III квартал

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 19 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам третьего квартала 2024 года. Совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам июля-сентября 17,39 рублей на все виды акций (по итогам 9 месяцев – 55,59 руб./акцию, с учетом выплаченных за I полугодие 38,2 руб.). Это соответствует 75% чистой прибыли компании по РСБУ (53,93 млрд рублей в III квартале, 172,4 млрд рублей за 9 месяцев).

Повторное собрание созывается 26 декабря с той же повесткой дня.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 января 2024 года.

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Уставный капитал НК составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство Республики Татарстан контролировало около 36% голосующих акций компании.