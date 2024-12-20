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Отклонение экономики России вверх от сбалансированного роста остается значительным

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российская экономика в октябре-ноябре росла темпами, близкими к значениям III квартала, отклонение от сбалансированного роста все еще остается значительным, заявил Банк России после публикации решения сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

ЭкономикаЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%Читать подробнее

"По оперативным данным, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос", - отмечают в ЦБ.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - констатируют в Банке России.

В ЦБ также отмечают, что "рынок труда остается жестким", но в отдельных отраслях наблюдается сокращение спроса на рабочую силу.

"Безработица вновь обновила исторический минимум. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в релизе.

"В то же время наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это может указывать на некоторое сокращение дефицита трудовых ресурсов. Данную тенденцию подтверждает и снижающееся количество вакансий", - отмечают в ЦБ.

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