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Акции и расписки девелоперов взлетели на 9-13% на решении ЦБ по ставке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Акции и депозитарные расписки российских девелоперов дорожают на 9-13% на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

ЭкономикаЦБ РФ удивил рынок решением не менять ставку, увидев "перелет жесткости" ДКУЧитать подробнее

К 13:37 по Москве депозитарные расписки Etalon Group подорожали на 9% (до 47 рублей за штуку), обыкновенные акции "Группы ЛСР" подорожали на 11,9% (до 766,4 рубля за штуку), ПАО "Группа компаний ПИК" - на 13,1% (до 420,5 рубля за штуку), ГК "Самолет" - на 13,4% (до 942 рублей за штуку).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ценные бумаги девелоперов ранее были лидерами падения на российском фондовом рынке, так как компании строительной индустрии в условиях высоких процентных ставок и сворачивания многих программ льготной ипотеки оказались в группе наиболее пострадавших от резкого ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой Банком России в последние месяцы. Отказ же Центробанка от дальнейшего повышения ключевой ставки, которого ожидали большинство аналитиков и экономистов, может говорить об окончании текущего цикла ужесточения ДКП и возможном скором начале снижения процентных ставок.

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года решил сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых.

"Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос", - заявил регулятор.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Большинство аналитиков ожидало повышения ключевой ставки ЦБ на 200 б.п. - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления рубля.

Etalon Group Банк России ЛСР ПИК Самолет
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