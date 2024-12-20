ЦБ продолжит повышать требования к капиталу и ликвидности банков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продолжит повышать требования к капиталу и ликвидности банков, эта политика не будет зависеть от уровня ключевой ставки, сказала на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Чтобы не допустить чрезмерного накопления рисков, мы планомерно повышаем требования к капиталу и ликвидности банков. Эта политика будет продолжена для повышения устойчивости финансового сектора, и она не будет зависеть от уровня ключевой ставки", - сказала она.

"После фазы активного расширения кредитования банки сейчас переходят к фазе более умеренного и рационального использования капитала и ликвидности (...) Впервые за долгое время темпы роста корпоративного кредитного портфеля снизились. Розничный портфель уже два месяца практически не растет. По оперативным данным, в первые недели декабря кредитная активность оставалась сдержанной", - добавила она.

Спреды по кредитам банков к ключевой ставке после октябрьского заседания совета директоров достигали 5-6%.

"До октябрьского решения по ключевой ставке спред составлял в среднем около 2-3 процентных пунктов для наиболее надежных категорий заемщиков. Сейчас он достиг 5-6 процентных пунктов. То есть ставки выросли в среднем так, как если бы при неизменности спреда ключевая ставка была повышена не до 21%, а до 24% или даже больше.