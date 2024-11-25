Банк России не будет продлевать льготный расчет нормативов концентрации

Для адаптации банков регулятор сделает некоторые допущения

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России не будет продлевать отдельные меры поддержки, истекающие в 2024 году, так как они выполнили свою антикризисную роль, сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, банки с 2025 года не смогут применять при расчете нормативов концентрации в отношении санкционных заемщиков льготный риск-вес (50%). Кроме того, со следующего года они должны будут объединять их в группу связанных заемщиков.

"Мера действует с 2018 года и позволила банкам, готовым работать с заемщиками под санкциями, несмотря на риск вторичных санкций кредитовать их. К настоящему времени ситуация изменилась. Наличие у заемщика санкционного статуса уже не оказывает существенного влияния на принятие банками решения о финансировании", - отмечает ЦБ.

Чтобы банки могли адаптироваться к отмене этой льготы, ЦБ планирует разрешить им не рассчитывать нормативы Н6, Н7 и Н25 в отношении дочерних консолидируемых лизинговых и факторинговых организаций при выполнении требований к прозрачности финансирования и оценке рисков конечных заемщиков. Кроме того, для нормативов концентрации ЦБ разрешит банкам считать риск по обеспеченной части кредитного требования не на заемщика, а на гаранта либо поручителя, если риск-вес по такому обеспечению ниже или равен риск-весу кредитов, выданных самому заемщику. Банки также смогут не считать риск концентрации по требованиям в рублях, если есть гарантия (поручительство) "ВЭБ.РФ" или "ДОМ.РФ", при этом в расчет нормативов концентрации банки продолжат включать прямые требования к этим госкорпорациям.

ЦБ также не планирует продлевать меру, которая давала банкам право не ухудшать оценку ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, если финансовое положение, качество обслуживания долга, качество обеспечения заемщиков (контрагентов) - юридических лиц, в отношении которых введены санкции, ухудшилось из-за введенных санкций. Мера вводилась в 2018 году, чтобы облегчить рефинансирование внешнего долга санкционных заемщиков, и позволила им адаптироваться к изменившимся условиям. Ее отмена не окажет большого влияния на обязательные нормативы кредитных организаций, отмечает регулятор.

Банки также не смогут включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 года взамен аналогичных субординированных еврооблигаций. Мера действовала более года, и те банки, которым это требовалось, обменяли свои субординированные еврооблигации на локальные выпуски без негативного влияния на капитал и нормативы достаточности капитала.

В числе истекающих мер также возможность использовать зафиксированные на 1 февраля 2022 года рейтинги кредитоспособности международных кредитных рейтинговых агентств для расчета показателя краткосрочной ликвидности, и соответственно, норматива краткосрочной ликвидности.

Среди мер, которые планируется временно продлить: до 31 декабря 2025 года возможность досрочного прекращения обязательств банков по субординированным инструментам перед лицами из недружественных стран при их выделении вместе с заблокированными активами специальному юридическому лицу, до 31 декабря 2026 года - действие порядка, в соответствии с которым Банк России согласовывает перечень имущества и обязательств в целях проведения банками под санкциями реорганизации в форме выделения юридического лица.