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ЦБ РФ прогнозирует "более сбалансированную" динамику импорта в будущем

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк России ожидает, что динамика импорта в будущем будет "более сбалансированной" благодаря произошедшему ужесточению денежно-кредитных условий и накопленным эффектам от политики регулятора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Динамика экспорта в четвертом квартале сложилась несколько слабее при стабильно высоком импорте. Это в сочетании с очередными санкциями в ноябре отразилось на динамике курса. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий и накопленные эффекты от нашей политики обеспечат более сбалансированную динамику импорта в будущем", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров Банка России в пятницу принял неожиданное для рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки (+2 п.п. в июле, +1 п.п. в сентябре и +2 п.п. в октябре).

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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