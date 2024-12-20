SFT Group перенесла ввод второго завода гофропродукции в Адыгее на начало 2025 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Картонтара" (100% долей владеет SFT Group) в I квартале 2025 года намерено ввести в строй второй завод по производству гофропродукции в Майкопе (Адыгея). Об этом сообщил "Интерфаксу" министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен.

"Запустить второй завод по производству гофропродукции ООО "Картонтара" планирует в I квартале 2025 года", - сказал Шеуджен.

Причины переноса срока запуска не уточняются.

Ранее сообщалось, что запуск нового гофрозавода "Картонтара 2" был запланирован на сентябрь-октябрь текущего года, затем власти республики заявили, что компания планирует ввести производство до конца 2024 года.

Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 2,8 млрд рублей. Завод строится на площади 10,3 га. Мощность производства составит до 130 млн кв. м в год. Реализация проекта позволит создать более 130 рабочих мест.

Новое производство строится на территории, прилегающей к действующему предприятию "Картонтара".

По данным "Картонтары", в 2023 году ООО произвело 191 млн кв. м гофропродукции. С расширением производства компания планирует довести этот показатель до 300-310 млн кв. м в год.

SFT Group реализует еще два проекта в Адыгее. Так, до 2030 года компания планирует завершить строительство в Майкопе завода по выпуску ролевого картона и бумаги для упаковки мощностью 250-300 тыс. тонн в год. Объем инвестиций оценивался в сумму порядка 15 млрд рублей. Кроме того, компания в 2026-2028 годах планирует построить в Адыгее завод по производству гофроупаковки. Его мощность составит до 200 млн кв. м гофроупаковки в год, инвестиции оцениваются в 4 млрд рублей.

Как ранее сообщал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в результате реализации новых проектов республика станет крупнейшим производителем гофроупаковки на юге России.

"Картонтара" – крупнейший производитель тарного картона и упаковки из гофрированного картона на юге РФ. Создано в 1991 году на базе Майкопского целлюлозно-картонного завода, введенного в эксплуатацию в 1965 году. Как сообщается на сайте завода, мощности предприятия позволяют выпускать около 190 млн кв. метров в год гофропродукции и 90 тыс. тонн в год тарного картона.

SFT Group – вертикально интегрированная компания целлюлозно-бумажной отрасли, основана в 2005 году. Является одним из крупнейших в России производителей макулатурного тарного картона и заготовителей макулатуры. В состав холдинга входят 7 предприятий в трех регионах.