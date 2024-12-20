Депозитарий сможет быть налоговым агентом при погашении инвестиционных паев

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который позволяет признавать депозитарий налоговым агентом в случае, когда выплаты по инвестиционным паям зачисляются на депозитарный счет.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом разработки законопроекта, это изменение позволит устранить проблему отсутствия прямого взаимодействия между брокером и управляющей компанией, когда учет операций идет через депозитарий.

"Проектируемые изменения предполагают распределение функций налогового агента между управляющей компанией, депозитарием, брокером и доверительным управляющим в зависимости от того, на какой счет происходит зачисление выплат от операций с инвестиционными паями (счет налогоплательщика, счет брокера, счет доверительного управляющего), и тем самым распространяют на соответствующие операции общий подход к распределению функций налогового агента, принятый на рынке ценных бумаг", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас, согласно статье 226.1 Налогового кодекса, при погашении инвестиционных паев налоговыми агентами могут выступать брокеры или доверительные управляющие, если в заявке указывается, что средства от погашения должны быть переведены на их счет. В остальных случаях налоговым агентом будет считаться управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

Подготовленный комитетом законопроект меняет порядок признания налоговым агентом в зависимости от схемы зачисления выплат по инвестиционным паям.

В соответствии с законопроектом, налоговым агентом может быть депозитарий, кредитная организация, осуществляющая депозитарную деятельность, если выплаты по паям зачисляются на депозитарный счет. Исключение составляют случаи, когда депозитарий передает полученные средства на счет другого депозитария, брокера или счет доверительного управляющего, который обособлено хранит средства учредителей.

Вводится схема налогового агентства в случае передачи выплат через оператора финансовой платформы - так называемый финансовый супермаркет, где граждане могут инвестировать свободные средства, заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. Согласно законопроекту, если выплаты передаются оператору финансовой платформы, депозитарий учитывает подтвержденные расходы через оператора.

По словам источника, изменения соответствуют практике российского рынка, где учетная инфраструктура построена через цепочку депозитарных связей.

"Принятие законопроекта позволит устранить препятствия к предоставлению розничным инвесторам возможности приобретать и погашать инвестиционные паи в рамках брокерского обслуживания, будет способствовать дальнейшему развитию как индустрии профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и индустрии коллективных инвестиций", - говорится в пояснительных материалах.

В случае принятия поправки вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.