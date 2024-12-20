Рубль в пятницу немного подрос в паре с юанем на фоне решения ЦБ по ставке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подрос перед выходными днями и на фоне решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,9605 руб., что на 4,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,0769 рубля, до 102,3438 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4132 рубля, до 106,5444 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В течение недели рубль ослабевал по отношению к юаню, в четверг достигнув пиковых уровней 14,25 за юань, в том числе на фоне экспирации валютного фьючерса на пару "юань-рубль" (CNY-12.24) 19 декабря. Во второй половине четверга тренд развернулся, и рубль укрепился до 14 за юань. Учитывая низкие юаневые ставки (RUSFAR CNY - 0,8%), ожидаем активизации продаж валюты экспортерами для уплаты налогов, которая пройдет на следующей неделе. Это может сбалансировать повышенный спрос на валюту со стороны населения в последнюю неделю перед праздниками. Решение Банка России сохранить ключевую ставку без изменений не оказало значимого влияния на курс рубля, который продолжил торговаться вблизи достигнутых уровней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Рубль сразу после объявления решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых никак не отреагировал на него, несмотря на то, что изначально большинство аналитиков ждали повышения ставки на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых. Некоторые эксперты даже не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления рубля.

ЦБ в комментарии к решению пояснил, что текущее ужесточение денежно-кредитных условий оказалось более существенным, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, чему способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

Регулятор также подчеркнул, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В октябре-ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось. Показатель базовой инфляции в октябре-ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год). Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы. Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в октябре 2024 года повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 21%, в сентябре поднял ставку с 18% до 19%, в июле - с 16% до 18%. На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.

"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Свою основную формулировку регулятор несколько смягчил, отметив, что "будет оценивать целесообразность повышения КС на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции". Напомним, что в октябре ЦБ "допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". (. . .) Для большинства участников рынка решение стало сюрпризом, и на наш взгляд, не вполне согласуется с риторикой регулятора и его представителей в заявлениях и аналитических комментариях, предшествовавших декабрьскому заседанию. При этом помимо самого решения сохранить ставку и смягчения ключевой формулировки содержание и риторика пресс-релиза, на наш взгляд, не уступает по жесткости октябрьскому пресс-релизу. С учетом сегодняшнего решения и смягчения сигнала ЦБ вероятность сохранения ставки на первом заседании 2025 г. (в середине февраля) существенно повысилась и теперь для нас является базовым сценарием", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России в последнюю неделю года объявит параметры проведения операций с валютой на 2025 год, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. С этой точки зрения мы осуществляем валютные интервенции. А приостановка покупки валюты в части бюджетного правила - тоже в некотором смысле валютные интервенции, если риски финансовой стабильности есть, о которых я говорила. Сейчас мы таких рисков не видим, но тем не менее, о том, как будут проходить операции зеркалирования, мы на следующей неделе объявим уже все параметры на 2025 год", - сказала она.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С 28 ноября и до конца 2024 года регулятор принял решение не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжает продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд руб. в день.

Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года. Если ЦБ возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в начале 2025 года, то ежедневный объем продаж с 1 по 14 января будет составлять 3 млрд рублей, исходя из объявления Минфином покупок с 6 декабря по 14 января по 5,4 млрд рублей в день.

Решение совета директоров ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% не повлияет на курс рубля, его динамика по-прежнему в большей степени зависит от торгового баланса, заявила также Набиуллина.

"У нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса. Если в предыдущий период это зависело от потоков капитала, некоторая зависимости есть, но она гораздо меньше, и там уровень процентной ставки оказывал влияние в том числе через возможность carry trade и так далее. Но мы считаем, что в целом на курс вот сегодняшнее решение не повлияет", - сказала Набиуллина.

Тем не менее, по словам Набиуллиной, Банк России учитывает волатильность на валютном рынке, этот фактор его беспокоит, но курс должен оставаться плавающим.

"В целом у нас будет повышенная волатильность курса, она наблюдается, но в силу внешних ограничений. Мы это учитываем. Это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит. Есть определенная сегментация на валютном рынке, мы все это понимаем, но считаем, что курс при этом должен остаться плавающий. Тогда будет больше доверия к его рыночному характеру", - сказала глава регулятора.

ЦБ не проводит валютные операции, исходя из уровня курса или повышенной волатильности, отметила она. "Потому что мы считаем, что рынок должен найти равновесие. Если мы начнем интервенировать в моменты даже повышенной волатильности, то у участников рынка будет ощущение, что курс сейчас искусственный, потому что он поддерживается Центральным банком, если Центральный банк уйдет, то будет дополнительное ослабление курса. Это подогревает девальвационные ожидания, мешает стабилизации курса на каком-то равновесном уровне", - добавила Набиуллина.

По ее словам, ноябрьский раунд санкций спровоцировал виток волатильности на валютном рынке, но компании адаптируются к новым условиям.

"В целом у нас более волатильный курс, чем был до 2022 года. Это первое то, что есть. После каждой волны санкций у нас повышается эта волатильность. Скажем так, масштаб повышения волатильности зависит от эффекта санкций, от охвата санкций. Но вот мы видели летом, когда были санкции на "Московскую биржу" - ключевой элемент во всей нашей финансовой инфраструктуре, повышенная волатильность была где-то около месяца. Потом рынки стабилизируются на определенных уровнях. Прежде всего, с точки зрения фундаментальных факторов торгового баланса, текущего счета. Но конечно, учитывается, что после раунда санкций возрастают и издержки на проведение расчетов, международных платежей", - сказала Набиуллина.

"Санкции, которые произошли в ноябре, они также вызвали эту повышенную волатильность, но мы видим, что эффекты волатильности снижаются, большинство компаний, как и было в предыдущие периоды санкций, они адаптируются к новым условиям. Конечно, мы видим и дополнительную фрагментацию валютного рынка, более высокие транзакционные издержки", - отметила председатель Банка России.

Минфин США в ноябре включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БКС банк.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно снижаются на вечерних торгах в пятницу, однако нацелены завершить неделю с потерей более 3% из-за растущих опасений относительно перспектив мирового спроса.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве подешевели на 0,4% от уровня закрытия четверга, до $72,58. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,48%, до $69,05 за баррель.

Трейдеры оценивают последствия новых заявлений избранного президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Он пригрозил повысить пошлины на импорт европейских товаров, если страны ЕС не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.

Федеральная резервная система (ФРС) на этой неделе снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но просигнализировала о намерении не спешить со смягчением денежно-кредитной политики в следующем году. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в 2025 году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

Страны G7 изучают возможность ужесточения санкций в отношении российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Странам пока не удалось прийти к консенсусу, но рассматриваемые решения варьируются от полного запрета ее импорта до снижения предельной цены до $40 за баррель с нынешних $60.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 декабря опустилась на 1 базисный пункт - до 21,97% годовых. Срочные версии RUONIA на один месяц, три и шесть месяцев, напротив, увеличились на 4 базисных пункта и в пятницу составили 21,28%, 20,38% и 19,29% годовых соответственно.