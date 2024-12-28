Фонд кино поддержит создание фильмов об Умке и Буратино

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фонд кино выделит финансирование на создание фильмов про Буратино, Умку и новую экранизацию приключений Хоттабыча.

"По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 13 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства", - сообщили в пресс-службе фонда.

Среди проектов, которые поддержит фонд, новая экранизация сказки "Буратино" компании "Водород 2011", режиссером которой станет Игорь Волошин. Персонаж Буратино будет куклой, созданной при помощи компьютерной графики. Также фонд поддержит сказку "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма" компании "Централ Партнершип", которая станет второй частью проекта компании.

Финансирование также будет направлено на создание новой экранизации про медвежонка Умку, режиссером которой станет Максим Пешков, студия - 1-2-3 Production, и на новый фильм компании "Водород 2011" "Весельчак У" - спин-офф фантастической картины "Сто лет тому вперед"

Кроме, того, Фонд кино выделит финансирование на спортивную ретро-драму компании "Централ Партнершип" "Первый на Олимпе" режиссера Артема Михалкова о жизни двукратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова, получившего в 1952 году золото на Олимпиаде в Хельсинки по академической гребле, экранизацию романа "В списках не значился" Бориса Васильева о событиях Великой Отечественной войны производства компании 1-2-3 Production, фантастического фильма-сказки "Горыныч", фантастическую комедию "Космическая собака Лида" (все - кинокомпания СТВ). Средства будут также выделены на создание байопика о Петре I "Рождение империи", в котором будет рассказано о жизни Петра после возвращения из Европы; режиссером фильма станет Андрей Кравчук, создатель - компания "Централ Партнершип".

Также Фонд кино завершил процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 20 национальных фильмов, среди которых "Романовы: преданность и предательство" о жизни последнего императора, экранизация повести братьев Стругацких "Отель "У Погибшего Альпиниста"" и другие.