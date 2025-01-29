Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров "Ленфильма"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Режиссер Федор Бондарчук в декабре 2024 года покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм", который он занимал с 2012 года, решение связано с увеличением занятости, сообщила "Интерфаксу" PR-директор Бондарчука Мария Далакян.

"Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года. (Министр культуры РФ - ИФ) Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года", - заявила агентству представитель режиссера.

Она уточнила, что решение связано "с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии"".

Далакян отметила, что за прошедшие 12 лет на киностудии "Ленфильм" была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Совместно с Минкультуры был запущен проект "Ленфильм-дебют", лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре.

"Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед", - добавила она.