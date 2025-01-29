Поиск

Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров "Ленфильма"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Режиссер Федор Бондарчук в декабре 2024 года покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм", который он занимал с 2012 года, решение связано с увеличением занятости, сообщила "Интерфаксу" PR-директор Бондарчука Мария Далакян.

"Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии "Ленфильм" в декабре 2024 года. (Министр культуры РФ - ИФ) Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года", - заявила агентству представитель режиссера.

Она уточнила, что решение связано "с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии"".

Далакян отметила, что за прошедшие 12 лет на киностудии "Ленфильм" была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Совместно с Минкультуры был запущен проект "Ленфильм-дебют", лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре.

"Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед", - добавила она.

Ленфильм Ольга Любимова Федор Бондарчук Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах

Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

"Бруталист", "Субстанция" и "Эмилия Перес" будут бороться за "Оскар"

Российский актер Юрий Борисов номинирован на "Оскар"

Российский актер Юрий Борисов номинирован на "Оскар"

Худрук и директор "Ленкома" будут совмещать новые должности с прежним местом работы

Худрук и директор "Ленкома" будут совмещать новые должности с прежним местом работы

В "Ленкоме Марка Захарова" ввели должности президента и худрука

Объявлены номинанты премии "Золотая Маска"

Объявлены номинанты премии "Золотая Маска"

Премия "Большая книга" сократит число победителей до двух

В программу юбилейного Берлинского кинофестиваля вошли 19 картин

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });