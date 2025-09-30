"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Ленфильм" передается в собственность Санкт-Петербурга, соответствующая инициатива петербургских ветеранов поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Данную инициативу главе государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов, слова которого привели в министерстве, назвал решение о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга "важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа".

"Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы", - сказал Беглов.

В свою очередь Любимова написала в своем телеграм-канале, что работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.

"Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров, - заявила Любимова. - В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты".

"В ходе встреч с деятелями кино и на наших питчингах мы видим - есть великое множество интереснейших идей, многие из которых теперь смогут быть реализованы благодаря работе "Ленфильма" как интеллектуального и производственного центра патриотического и исторического кино", - добавила министр.