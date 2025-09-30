Поиск

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Ленфильм" передается в собственность Санкт-Петербурга, соответствующая инициатива петербургских ветеранов поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Данную инициативу главе государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов, слова которого привели в министерстве, назвал решение о передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга "важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа".

"Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы", - сказал Беглов.

В свою очередь Любимова написала в своем телеграм-канале, что работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.

"Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров, - заявила Любимова. - В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты".

"В ходе встреч с деятелями кино и на наших питчингах мы видим - есть великое множество интереснейших идей, многие из которых теперь смогут быть реализованы благодаря работе "Ленфильма" как интеллектуального и производственного центра патриотического и исторического кино", - добавила министр.

Александр Беглов Ленфильм Минкультуры Ольга Любимова Петербург Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

На Земле началась самая сильная магнитная буря за три месяца

На Земле началась самая сильная магнитная буря за три месяца

Арестован житель Мордовии, привлекавший подростков к поджогам ж/д инфраструктуры

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

В Белгороде завершили восстановительные работы после воскресного обстрела

Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Военная операция на Украине

За ночь силы ПВО нейтрализовали 81 украинский БПЛА в пяти регионах РФ

Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Мантуров поручил проработать меры допподдержки экспорта сельхоз- и спецтехники

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7260 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });