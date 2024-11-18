Бизнесу пообещали льготные кредиты на восстановление памятников культуры

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство запускает программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия, до 2030 года на нее выделят более 50 млрд рублей, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент поручил подготовить соответствующий проект по сохранению объектов культурного наследия, долгосрочную программу: "На эти цели планируем выделить из бюджета до 2030 года свыше 50 млрд рублей".

Он уточнил, что в рамках проекта "предусмотрены меры государственной поддержки для предпринимателей, которые готовы самостоятельно восстанавливать подобные памятники".

"Теперь такому инвестору будут предоставляться займы по льготной ставке, чтобы уменьшить его расходы на реставрационные работы. Это решение позволит в ближайшем годы сохранить многие объекты культурного наследия, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии", - добавил Мишустин.

Льготные кредиты будут предоставляться в рамках пилотного проекта долгосрочной программы по сохранению объектов культурного наследия, который запущен в восьми регионах - Забайкальском крае, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.