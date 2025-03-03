Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Фото: Mike Coppola/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Киран Калкин стал первым обладателем награды 97-й премии американской киноакадемии "Оскар" как лучший актер второго плана, российский актер Юра Борисов, претендующий на статуэтку в этой же категории, остался без награды.

Церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени. Ее трансляцию ведет канал АВС.

Калкин получил "Оскар" за роль в фильме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга. Борисов претендовал на награду за роль в фильме "Анора" американского режиссёра Шона Бейкера. Среди номинантов также были Эдвард Нортон за фильм "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс за фильм "Бруталист" и Джереми Стронг за фильм "Ученик".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.