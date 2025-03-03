"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

Лучшими актерами стали Эдриан Броуди и Майки Мэдисон

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Анора" режиссера Шона Бейкери стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм", картина, представленная в шести номинациях, забрала пять статуэток, в том числе за лучшую режиссуру и сценарий.

Церемония вручения наград 97-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени.

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены "Бруталист" режиссера Брэди Корбета, "Субстанция" Корали Фаржа, "Эмилия Перес" Жака Одиара, "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, "Конклав" Эдварда Бергера, "Мальчишки из "Никеля" Рамелла Росса, "5 сентября" Тима Фельбаума, "Боб Дилан: Никому не известный" Джеймса Мэнголда, "Я все еще здесь" Кейси Аффлека и "Злая: Сказка о ведьме Запада" Джона Чу.

Статуэтку "Оскара" как лучший режиссер получил Бейкер. Он также стал обладателем награды за лучший оригинальный сценарий.

Действие фильма-победителя происходит в Бруклине, главная героиня - молодая стриптизерша, на которой женится сын русского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться и аннулировать брак.

Лучшими актерами по версии "Оскара" стали Эдриан Броуди за фильм "Бруталист" и Майки Мэдисон за "Анору".

Кроме того, обладателями "Оскаров" стали Киран Калкин за фильм "Настоящая боль" и Зои Салдана за фильм "Эмилия Перес" как лучшие актриса и актер второго плана.

Награда за лучший адаптированный сценарий досталась фильму "Конклав", сценарий которого основан на одноименном романе Роберта Харриса и повествует о политических событиях в Ватикане.

"Поток" латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса стал обладателем "Оскара" как лучший анимационный фильм.

Лауреатом "Оскара" в номинации "Иностранный художественный фильм" стала картина "Я все еще здесь" бразильского режиссера Вальтера Саллеса.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.