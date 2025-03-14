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В сервисе "Мосбилет" появилась возможность купить билеты в подарок без паспортных данных

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Функция покупки билета в подарок появилась в сервисе "Мосбилет", она поможет посетителям приобретать билеты для другого человека, персональные данные которого у покупателя отсутствуют, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Когда мы ввели покупку билетов с указанием персональных данных, у многих пользователей возникал вопрос: как подарить билет человеку, если не знаешь данные его документа? Чтобы этот процесс стал комфортнее, в дополнение к подарочным сертификатам мы сделали подарочные билеты, доступные к покупке через сервис "Мосбилет", - сказал Фурсин, слова которого привели в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

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Для покупки билета в подарок достаточно поставить отметку в электронной форме. Указывать данные получателя при этом не требуется. Ссылка на билет будет отправлена на электронную почту, которую укажет покупатель. После перехода по ссылке получатель введет свои имя, фамилию и данные документа из списка.

Кроме того, в сервисе есть возможность передать билет другому человеку, например, если пользователь по каким-либо причинам не может пойти на спектакль или концерт.

С 15 марта в Москве вводятся новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры Москвы. Теперь при покупке билета необходимо вносить данные о зрителе, а для прохода в театр или на концерт потребуется вместе с билетом предоставить документ, удостоверяющий личность.

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