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Минкультуры предлагает не включать покупку книг в функционал "Пушкинской карты"

Минкультуры предлагает не включать покупку книг в функционал "Пушкинской карты"
Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Включение возможности покупки книг в программу "Пушкинская карта" может привести к тому, что молодые люди не смогут приобрести билеты в театры, музеи и кинотеатры, так как лимита карты на все не хватит, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Книги дорогие, и у нас теряют очень сильно наши учреждения замечательные культуры. Потому что, если купить одну книжку и не купить потом ни одного билета, то, соответственно, у детей не будет возможности ни пойти в кино, ни пойти в театр, ни пойти в музей", - сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре, комментируя предложения о включении возможности покупки книг за счет средств "Пушкинской карты".

Она предложила депутатам подумать о том, чтобы не помещать книги в программу "Пушкинская карта" с лимитом в 5 тыс. рублей, так как это может привести к тому, что на покупку билетов на мероприятия будет недостаточно средств, а проработать этот вопрос с Минцифры РФ, "которые книжки издают, которые понимают, сколько их, кто издает, какие книги".

"И сделать все-таки проект не с "Пушкинской картой", не отнимая у наших учреждений культуры (средства - ИФ) на походы в книжные магазины", - добавила министр.

Любимова также отметила, что для реализации проекта будет необходимо решить ряд вопросов, связанных с тем, какие книжные магазины войдут в программу, какой перечень литературы можно будет приобрести, "здесь технологически будет очень сложный проект".

Минкультуры РФ Ольга Любимова Пушкинская карта
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