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Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской Армии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной пройдет в Центральном академическом театре Российской Армии, где актриса служила с 1964 года, предположительно, во вторник, сообщила "Интерфаксу" директор театра Милена Авимская.

"Сейчас определяем время, церемония пройдет в театре. Я думаю, что во вторник (25 марта)", - сказала она.

Авимская уточнила, что место, где похоронят актрису, еще не определено.

Голубкина скончалась на 86-м году жизни в субботу.

Лариса Голубкина
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